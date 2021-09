Un pescatore cattura un pesce davvero assurdo: il pesce tortilla

Mentre si trovava tranquillamente sopra la sua barca Tom Bosworth, un pescatore e pensionato che vive vicino a Tampa Bay, in Florida, ha tirato su dall'acqua una creatura davvero strana che non aveva mai visto (e che sicuramente non avrete visto neanche voi). Il pesce tortilla.

"Ci sono 200 specie di pesci a Tampa Bay e questo è uno di quelli più strani che abbia mai catturato", ha dichiarato stupito Bosworth. La creatura è stata catturata il 31 marzo ma è stata identificata soltanto di recente, si sta parlando di pesce lima arancione (Aluterus schoepfii), chiamato anche "pesce tortilla", indentificato dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FFWCC).

Il pesce si presenta totalmente bianco e con delle macchioline arancioni. I pescatori hanno scattato alcune foto della creatura - lunga ben 55 centimetri - e successivamente hanno deciso di rilasciarla in mare. Ogni anno, circa tre persone inviano foto di questi pesci alla FFWCC, chiedendo agli esperti di identificarle.

Non si tratta certamente di una cattura rara e il pesce può essere trovato con le colorazioni più disparate, dal blu al grigio; hanno la pelle dura e coriacea e non hanno molta carne, motivo per cui non vengono pescati e, a causa della loro alimentazione di sole alghe, se mangiate possono provocare ciguatera, intossicazione alimentare causata dall'ingestione di alimenti di origine marina contaminati da una tossina chiamata ciguatossina.

