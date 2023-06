Pescatore Italiano cattura 'Mostro' nel fiume Po: un pesce gatto da record

Un evento straordinario ha avuto luogo nel fiume Po, quando il pescatore Alessandro Biancardi è riuscito a catturare un pesce gatto di dimensioni gigantesche. Con una lunghezza pari a 2,75 metri, la creatura ha presentato una sfida notevole per Biancardi, che ha dovuto combattere contro correnti avversi e ostacoli sottomarini.

Il colosso del fiume ha richiesto 40 minuti di lotta intensa per essere sottomesso. Nonostante le difficoltà, il pescatore è riuscito a portare a termine l'impresa e a catturare la creatura, così grande da essere descritta come "un mostro"​​.

La lunghezza dell'animale acquatico, registrata a 285 centimetri, è stata inviata all'International Game Fish Association (IGFA) per la verifica ufficiale del record. Se confermata, la cattura di Biancardi supererebbe il record attuale di 2,5 centimetri.

Curiosamente, anche il precedente record era stato stabilito sul fiume Po​​.

Nonostante le dimensioni impressionanti, Biancardi ha scelto di non pesarlo per evitare di stressarlo ulteriormente. Con un gesto di rispetto per la creatura e la natura, l'ha delicatamente rimesso in acqua, con la speranza che possa portare la stessa gioia a un altro pescatore in futuro​.

Tuttavia, la storia mette in luce anche una preoccupazione ambientale: il corso d'acqua, noto per i suoi pesci gatto giganteschi, sta risentendo di una prolungata siccità che ha portato il fiume a livelli eccezionalmente bassi, raggiungendo un minimo stagionale di 30 anni ad aprile​.