Pescatore trova una strana e inquietante creatura al largo di New York

Una strana e inquietante creatura è stata trovata da un gruppo di pescatori a Coney Island, New York City. Una volta tirata fuori dall'acqua, i pescatori non hanno saputo classificare in alcun modo la creatura appena catturata, che ha generato stupore e sorpresa (insieme a tante urla e confusione).

A condividere il video con il grande pubblico di internet è stata Nataliia Vorobok, che ha pubblicato il filmato sull'ormai noto social network cinese Tik Tok. Il video, ci mostra la bizzarra creatura, simile ad una sorta di polpo/calamaro, che si contorce sul molo con quella che sembra essere una lenza che sporge ancora dalla sua bocca.

Il post è stato visualizzato più di 15 milioni di volte, ha ricevuto migliaia di commenti dagli utenti e 1.4 milioni di "Mi piace", a dimostrazione del fatto che molti utenti sono rimasti sbalorditi tanto quanto i pescatori. Fortunatamente, tra migliaia di commenti che hanno paragonato il pesce alle varie creature di Stranger Things, alcuni sono riusciti ad identificare l'animale.

La creatura sembra appartenere ad una specie di pesci cartilaginei chiamata "Clearnose skate", di cui fanno parte anche squali e razze. Insomma, la dimostrazione che la stragrande maggioranza delle creature marine rimangono un mistero per il grande pubblico.



È possibile osservare il video originale pubblicato su Tik Tok cliccando direttamente su questo link.