Pescatori rimangono inquietati dopo aver preso un pesce ridotto in queste condizioni

Al largo della costa nord-orientale dell'Australia un gruppo di pescatori, dopo aver tirato su un pesce spada, ha notato che il corpo era segnato da decine di ferite circolari, fresche e sanguinanti. Dopo aver preso la creatura marina gli addetti ai lavori sono rimasti senza parole una volta realizzato cosa fosse successo.

Tony "TK" Walker, un ex pescatore commerciale neozelandese, ha identificato immediatamente i segni distintivi: morsi di squalo stampo da biscotti (sì, si chiamano proprio così). Questi piccoli predatori, lunghi solo 50 centimetri, sono noti per il loro metodo di caccia unico e spietato. Si attaccano alla preda e ruotano, strappando un pezzo di carne perfettamente rotondo.

La cosa terribile è che il pesce spada era ancora vivo quando è stato tirato a bordo, ma le ferite sanguinavano copiosamente e la creatura è morta poco dopo. L'attacco era avvenuto solo pochi minuti prima che il pesce spada mutilato fosse tirato su. Nonostante Walker abbia visto spesso pesci con morsi di squalo cookiecutter, non aveva mai visto un pesce così malconcio.

In 40 anni di pesca, non aveva mai assistito a un attacco di tale intensità. Nonostante la loro piccola taglia, gli squali tagliatori (Isistius brasiliensis) non esitano ad attaccare prede molto più grandi di loro, tra cui grandi squali bianchi, balene, orche e persino esseri umani. Un comportamento predatorio davvero affascinante e allo stesso tempo inquietante.

