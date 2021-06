Gruppo di pescatori trova vomito di balena e diventa ricco: vale 1,5 milioni di dollari

Un grande grumo di vomito di balena, pesante ben 127 chilogrammi, è stato trovato da un gruppo di pescatori nello Yemen. Il valore di questo ritrovamento è davvero altissimo: ben 1,5 milioni di dollari. Stiamo parlando ovviamente dell'ambra grigia, una sostanza prodotta dall'intestino dei capodogli e utilizzata moltissimo nell'industria dei profumi.

Il prezioso materiale si crea quando i capidogli (Physeter macrocephalus) mangiano il loro cibo preferito (i calamari). La maggior parte del loro corpo è morbido e soffice a eccezione dei loro becchi duri, che non possono essere digeriti e vengono rigurgitati dalla balena. Poiché queste parti dannose possono accumularsi nell'intestino del capidoglio, lo stomaco crea l'ambra grigia come "protezione".

Il contenuto viene poi rigurgitato o defecato, secondo gli esperti. In questo caso, infatti, è stato ipotizzato che il blob galleggiante di ambra grigia possa essere stato rilasciato dalla carcassa della balena mentre si sta decomponendo. Un vero colpo di fortuna, poiché una cosa del genere è stata segnalata solamente in meno del 5% delle carcasse di balene.

Le compagnie dei profumi utilizzano in particolare l'alcool di ambreina estratto dall'ambra grigia per la creazione delle loro fragranze. Come un vero materiale prezioso che si rispetti, anche in questo caso l'ambra grigia si divide in "purezze": la varietà di color bianco è la più preziosa nell'industria dei profumi, ma la sostanza può anche essere marrone e nera, quest'ultima è la meno preziosa in quanto contiene meno ambra.

Insomma, se un giorno sulla spiaggia o in mare doveste vedere qualcosa galleggiare - con un ripugnante odore di feci - potreste aver trovato un vero e proprio tesoro... forse.