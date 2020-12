Questo pesce potrebbe aver 'addomesticato' dei gamberetti per l'allevamento delle alghe

Un team di scienziati della Deakin University, in un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, ha trovato il primo esempio di una specie di vertebrati che addomestica un altro animale. Il pesce Stegastes diencaeus, "coltiva" delle alghe tra le barriere coralline e utilizza sciami di zooplacton (Mysidium integrum) per "fertilizzarle".

Questo pesce difende in modo aggressivo un pezzo di barriera corallina dove coltivano alghe per nutrirsi, ma lascia la strada spianata al Mysidium integrum. Gli sciami di zooplacton beneficiano del rifugio fornito dai pesci, fertilizzano gli allevamenti di alghe con i loro rifiuti e migliorano la qualità delle alghe allevate.

Secondo il team, questa interazione è iniziata quasi per caso, per poi specializzarsi fino a non poter far a meno l'uno dell'altro... un po' come i lupi che si sono addomesticati in cani avvicinandosi ai campi umani. Altri ricercatori, invece, sostengono che l'addomesticamento richieda cambiamenti genetici tra creature selvatiche e domestiche che sono normalmente selezionate dall'addomesticatore.

"Tuttavia, la mancanza di Mysidium associati alla barriera corallina al di fuori delle fattorie nel nostro sito di studio suggerisce che queste creature abbiano un obbligo di fare affidamento sulla nicchia creata dalle Stegastes diencaeus per la sopravvivenza in questo ambiente ricco di predatori. Questi risultati sono coerenti con i processi comportamentali ipotizzati che sono alla base dell'addomesticamento", affermano gli esperti.