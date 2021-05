Un pesce 'alieno' è stato trovato su una spiaggia in California: proviene dagli abissi

Sulle spiagge possono essere trovati cose davvero curiose: da piedi (sì, avete letto bene e stiamo parlando di un caso di cronaca) a cadaveri di creature marine mai viste prima... almeno dai non esperti. Secondo quanto riportato dai giornali di tutto il mondo, recentemente sulle spiagge della California è stata avvistata una creatura molto strana.

Stiamo parlando di un pesce che può essere trovato a diverse centinaia di metri sotto la superficie, noto come rana pescatrice. La creatura è piuttosto sfuggente ed è raramente vista al di fuori delle sue profondità. Tuttavia, all'inizio di questo mese, il corpo intatto di una rana pescatrice è stato avvistato da un pescatore del luogo.

"Vedere una vera rana pescatrice intatta è molto raro, e non si sa come o perché il pesce sia finito sulla riva", scrive in un post sulla sua pagina Facebook lo staff del Crystal Cove State Park (il luogo dove è stata ritrovata la creatura). La bocca del pesce ha una serie di denti affilati ed estremamente appuntiti; la parte superiore della sua testa presenta invece una lampadina bioluminescente all'estremità, che viene utilizzata "come esca per attirare le prede nell'oscurità".

Esistono più di 200 specie di rana pescatrice in tutto il mondo e i funzionari del parco hanno stabilito che l'esemplare in questo caso è molto probabilmente un esemplare del Pacifico. La creatura recuperata potrebbe essere trasferita al Natural History Museum di Los Angeles ed entrare a far parte della collezione del museo.