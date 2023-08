Il pesce Barreleye, l'assurda creatura che ha la testa trasparente

Nell'Oceano Pacifico del Nord e del Mare di Bering, tra i 600 e gli 800 metri sotto la superficie, vive una creatura marina che sembra uscita da un film di fantascienza: il Barreleye (Macropinna microstoma).

Questo straordinario pesce, come suggerisce il suo nome, possiede occhi tubolari che può ruotare per osservare attraverso la sua fronte trasparente. Sebbene questi appaiano di colore verde, sono in realtà tinti di un pigmento giallo. Questa particolare colorazione aiuta il Barreleye a distinguere tra la luce solare e la bioluminescenza, un fenomeno comune nelle profondità marine.

La zona crepuscolare degli oceani, che si estende da 200 a 1.000 metri sotto la superficie, riceve una quantità minima di luce solare, sufficiente però a creare ombre deboli degli animali che vi abitano. Queste ombre possono diventare facili bersagli per i predatori. Per questo motivo, alcune specie marine hanno sviluppato organi produttori di luce sul loro ventre, mimetizzandosi con la luce che proviene dall'alto.

Il Barreleye, grazie al suo singolare sistema visivo che filtra la luce solare, non si lascia ingannare da questi trucchi di camuffamento. I pesci rimangono immobili nell'oscurità finché non individuano una preda che passa sopra di loro. A quel punto, si muovono rapidamente per catturarla, ruotando contemporaneamente i loro occhi in una posizione frontale per fissare la preda.

Nel 2021, alcuni ricercatori hanno filmato uno di questi rari abitanti delle profondità marine nel Canyon di Monterey, al largo delle coste della California, e hanno ipotizzato che il Barreleye si nutra di crostacei e larve intrappolati nelle tentacolari appendici delle sifonofore, organismi simili alle meduse. La testa trasparente, infatti, potrebbe proteggerlo dalle cellule urticanti di queste creature, ma molti dettagli sulla vita di questo affascinante pesce rimangono ancora avvolti nel mistero.