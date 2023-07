Questo pesce è completamente cieco, ma riesce a 'vedere' la luce...

A quanto pare esiste un pesce cieco che vive nelle più remote profondità dei celebri complessi di grotte messicane, che conserva ancora una certa capacità di percepire la luce. Ma come è possibile?

Poco tempo fa vi abbiamo mostrato il più profondo pesce mai filmato, ed ora eccoci con l’ennesima curiosità inerente gli affascinanti abissi marini. Bisogna intanto capire per quale motivo tali pesci delle caverne hanno perso i loro occhi naturali.

Secondo la biologa marina dell'University College di Londra Inga Steindal, considerando infatti che tali pesci non sembrano più fare affidamento su un ciclo giornaliero interno (poiché non raggiunti dalla luce), dormono molto poco. Ecco perché un paio di occhi diviene praticamente superfluo in queste condizioni.

In particolare, il pesce caverna cieco messicano (Astyanax mexicanus) tende a vivere in un complesso di oltre 30 grotte ben isolate dal mondo esterno. Per questo motivo si tratta di una specie molto rara da osservare e decisamente difficile da studiare. Ma come fanno a tener conto del tempo che passa?

Ponendosi tale domanda, Steindal e il suo team di ricerca hanno prelevato campioni di tessuto da alcuni pesci delle caverne ciechi e dai loro embrioni di antenati di superficie con ancora naturalmente gli occhi. Successivamente hanno testato le cellule in condizioni diverse, scoprendo qualcosa che ha dell’incredibile e pubblicando i risultati su Proceedings of the Royal Society B.

Mentre risultavano infatti alcune somiglianze tra i pesci delle caverne rispetto ai loro parenti di superficie, c'erano anche differenze che confermano che le loro mutazioni dell'orologio biologico si sono evolute indipendentemente l'una dall'altra attraverso diversi meccanismi molecolari.

"Il rilevamento della luce non visiva viene mantenuto a un livello cellulare", spiegano infatti i ricercatori.

Bisogna però sottolineare come le cellule dei pesci delle caverne non abbiano risposto in modo così forte come quelle dei pesci di superficie.

"Abbiamo fornito la prova che, nonostante siano cieche, le cellule del pesce caverna cieco messicano possono rilevare la luce creando degli orologi di ciclo luce/buio", concludono Steindal e colleghi.

Dopo aver visto un predatore gelatinoso mai scoperto negli abissi, il team spera che queste colture cellulari possano insegnarci di più sui ritmi circadiani e fornire un modo più semplice per studiare gli adattamenti degli animali agli ambienti completamente bui.