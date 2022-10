Trovato un pesce contenente proteine 'antigelo' al largo della Groenlandia

Nel 2019, i ricercatori dell'American Museum of Natural History che nuotavano nelle gelide acque della Groenlandia trovarono qualcosa di davvero inusuale: un pesce bioluminscente che brillava di colori sgargianti tra il rosso e verde.

Si tratta del pesce lumaca Liparis gibbus, il quale non solo sembra essere l'unico pesce artico bioluminescente, ma recentemente è stato scoperto contenere una concentrazione notevolmente alta di proteine "antigelo". Ma come funzionano?



"Similmente a come l'antigelo nella vostra macchina previene l'acqua nel radiatore dal congelare a basse temperature, alcuni animali hanno ottenuto l'incredibile capacità di evitare il congelamento grazie a strumenti come queste proteine antigelo, che prevengono la formazione di cristalli di ghiaccio." Dice David Gruber, un biologo professore d'università e autore di questo studio. "Eravamo già a conoscenza di come questo piccolo pesce lumaca che vive in temperature freddissime produce queste proteine, ma non sapevamo effettivamente quanto ne fossero pieni e quanto sforzo sia richiesto per produrle."



I ricercatori di questa scoperta sottolineano l'importanza delle proteine antigelo per la vita in ambienti a temperature sotto zero. Sono inoltre essere un segnale d'allarme per come queste creature altamente specializzate possano trovare grandi difficoltà in condizioni ambientali sempre più calde e ostili a causa del cambiamento climatico ed esse non sono le uniche specie marine minacciate.



"Fin dalla metà del ventesimo secolo, le temperature artiche sono aumentate il doppio più velocemente di quelle nelle latitudini centrali ed alcuni studi prevedono che se il ghiaccio dell'Artico continua a scendere a questa rapidità, l'estate nell'Oceano Artico sarà perlopiù privo di ghiaccio entro i prossimi trent'anni" dice John Sparks, coautore dello studio.

I mari artici non supportano una grande diversità di specie marine e lo studio ipotizza che, con costanti aumenti delle temperature oceaniche e la scomparsa sempre più frequente dei ghiacciai, gli specialisti della vita nel ghiaccio come quest'esemplare di pesce lumaca possano incontrare un amento della competizione da parte di altre specie che prima non potevano vivere nei mari così a nord del pianeta.