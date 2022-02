Questo pesce è stato "creato" con delle cellule cardiache umane e si muove!

La carenza di organi è talmente grave che gli scienziati stanno cercando da anni numerose alternative; da cuori di maiali geneticamente modificati a organi creati in laboratorio. Così, un team di ricercatori dell'Università di Harvard sta lavorando su un approccio diverso, utilizzando cuori artificiali con cellule staminali cardiache.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, gli esperti hanno condotto un esperimento molto interessante, creando una sorta di pesce "bioibrido" utilizzando le cellule cardiache. "Il nostro obiettivo finale è creare un cuore artificiale per sostituire un cuore malformato in un bambino", ha affermato il professor Kit Parker in una dichiarazione.

"Invece di utilizzare l'imaging cardiaco come modello, stiamo identificando i principi biofisici chiave che fanno funzionare il muscolo cardiaco, utilizzandoli come criteri di progettazione e replicandoli in un sistema, un pesce vivente che nuota, dove è molto più facile vedere se abbiamo avuto successo". Il risultato finale è chiamato "bioibrido" perché combina cellule umane con materiale non biologico come un corpo di gelatina e carta e un galleggiante di plastica.

Il team dietro l'impresa ha trasformato 73.000 cellule staminali in cellule muscolari cardiache disponendole su una struttura a forma di pesce zebra, con due strati di cellule muscolari su ciascun lato della pinna caudale. Come hanno fatto a far muovere la creatura? Quando queste cellule muscolari si contraggono, dall'altra si allungano. È questo allungamento che innesca l'apertura di un canale proteico meccanosensibile, che provoca una contrazione e il conseguente movimento della creatura.

La frequenza e il ritmo del battito sono controllati da un nodo di stimolazione, che consente al team di esercitarsi nella creazione di una controparte di pacemaker. A proposito, sapete che il Giappone ha approvato esperimenti ibridi tra umani e animali?