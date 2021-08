Un pesce con 'denti umani' è stato catturato in North Carolina

La scorsa settimana i pescatori di Jennette's Pier, nella Carolina del Nord, hanno tirato fuori dall'acqua qualcosa di veramente inaspettato: un pesce con i denti. Potrebbe sembrare una maestosa opera di fotoritocco, ma in realtà il pesce - con i suoi denti - è reale al 100%.

In inglese viene chiamato "sheepshead" (letteralmente testa di pecora) ma si chiama ufficialmente Archosargus probatocephalus. Può essere trovato comunemente lungo la costa atlantica, da New York al Brasile. Il pesce può crescere fino a 91 centimetri di lunghezza e si nutre di ostriche, vongole, crostacei e materia vegetale.

Così come gli umani, il pesce ha una dieta varia e onnivora... per questo motivo è dotato di una serie di denti che permette alla creatura di sminuzzare il cibo. Un Archosargus probatocephalus adulto sfoggia tre file di molari nella mascella superiore e due file nella mascella inferiore, per poter sgranocchiare meglio i gusci della sua preda, secondo quanto riporta Scientific American.

I denti si sviluppano gradualmente durante la vita del pesce, man mano che l'animale cresce e passa da una dieta di animali prevalentemente dal corpo molle fino a crostacei con il corpo duro. Una domanda potrebbe sorgere spontanea: queste creature sono pericolose per gli umani? Secondo David Catania, responsabile delle collezioni per l'ittiologia della California Academy of Sciences, la risposta probabilmente è no.

"Non esiterei a nuotare in acque abitate da questi pesci" ha dichiarato infine lo scienziato. Quindi se doveste incontrarne uno non preoccupatevi, sono creature innocue. A proposito di pesci e denti: sapevate che lo squalo balena ha dei piccoli denti intorno ai suoi bulbi oculari? Mentre il Dragonfish ha denti invisibili.