Un pesce gatto estremamente raro è stato scoperto nei Paesi Bassi

Mentre il pescatore professionista Martin Glatz si trovava in un lago dei Paesi Bassi insieme a suo fratello, ha improvvisamente tirato su un pesce che non avevano mai visto prima d'ora nonostante i due siano di "casa" in queste zone: un pesce gatto completamente giallo.

"Non ho mai visto un simile pesce gatto prima", ha dichiarato Glatz a LiveScience. "Ne sono ancora sopraffatto". La creatura è un "Pesce siluro" (Silurus glanis), chiamato anche Siluro d'Europa, ed è una grande specie originaria di laghi e fiumi di tutta Europa che può raggiungere i 2,7 metri di lunghezza e un peso di 130 chilogrammi.

La maggior parte di queste creature ha un colorito verde scuro, con al massimo una manciata di macchie gialle sparse in tutto il corpo, secondo quanto ha affermato la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La creatura è probabilmente affetta da leucismo, una rara malattia genetica che provoca una riduzione della pigmentazione della pelle e dei capelli.

Non è la prima volta che viene osservata questa malattia in natura, e sono molteplici gli esempi di animali affetti da leucismo (come questa tartaruga completamente bianca). Sfortunatamente, le creatura affette da questa condizione sono predatori meno performanti, poiché il loro colore sgargiante è molto più visibile rispetto agli altri membri normali della specie (nel frattempo, dato un occhio a questo raro delfino bianco).