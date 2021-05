Questo pesce mostruoso di 2 metri potrebbe avere più di 100 anni

Nel fiume Detroit (nel Michigan) dei biologi hanno recentemente catturato uno storione da 109 chilogrammi di peso e con una lunghezza di 2,1 metri. Con un'età superiore ai 100 anni, la creatura è uno dei più grandi pesci nel suo genere mai catturati negli Stati Uniti, secondo quanto riporta il US Fish and Wildlife Service (USFWS).

Ci sono volute tre persone per trasportare, misurare e etichettare il pesce, che è stato successivamente rilasciato nel fiume ed etichettato dagli esperti come un "mostro fluviale della vita reale". Nonostante la grandezza, l'animale è riuscito ad "evitare" il rilevamento da parte di indagini scientifiche nell'area per oltre 20 anni.

Lo storione di lago (Acipenser fulvescens) può essere trovato con facilità nei sistemi di acqua dolce degli Stati Uniti (dai laghi ai fiumi). I maschi possono vivere dai 50 ai 60 anni, ma si ritiene che le femmine abbiano una durata della vita che supera i 100 anni e, di conseguenza, possono crescere fino a diventare molto più grandi.

L'aspetto e la grandezza può trarre in inganno: queste creature sono completamente innocue per gli esseri umani e si cibano di insetti, vermi, lumache, gamberi e piccoli pesci. Purtroppo il pesce è attualmente elencato come "minacciato" in 19 dei 20 stati in cui si trova, secondo l'USFWS. I motivi sono molteplici: l'inquinamento tossico nei corsi d'acqua, la costruzione di dighe e misure di controllo delle inondazioni e, per ultima ma non meno importante, la pesca.

Attualmente, infatti, ci sono diversi divieti sulla pesca commerciale e rigidi limiti di cattura per la pesca ricreativa dello storione. Grazie a questi limiti, le creature stanno iniziando a mostrare segni di ripresa.