Un pesce popolare all'interno di un acquario è in realtà una nuova specie

Il Garra dalla coda rossa è un pesce che da poco è stato classificato come una specie a sé stante... dopo 20 anni che si trova all'interno degli acquari. Quest'ultimo è una scelta popolare per gli appassionati fin dai primi anni 2000, ma per effettuare una scoperta scientifica ufficiale, una specie deve essere osservata nel suo habitat naturale.

Questa è parte della ragione per cui la creatura è rimasta senza una classificazione ufficiale per così tanto tempo (altre creature vengono trovate dopo 100 anni, anzi!). Gli esperti, così, hanno incontrato diversi Garra dalla coda rossa durante un lavoro sul campo lungo il fiume Kasat, al confine tra Thailandia e Myanmar, che sfocia nel fiume Ataran in Myanmar.

Da lì, sono stati in grado di effettuare l'analisi più dettagliata del pesce fino ad oggi. Il nuovo nome della specie, Garra panitvongi, deriva dal rinomato autore e ittiologo Nonn Panitvong, che ha scoperto una popolazione di queste creature marine in Thailandia nel 2006. Sebbene Panitvong non sia stato direttamente coinvolto nella nuova ricerca, ha dedicato la sua vita alla promozione della biodiversità.

La "nuova" scoperta si distingue in diversi modi: ha uno schema di colori unico, compresa la coda rossa che gli dà il nome; mangiano occasionalmente artropodi (come le formiche), ma si nutrono principalmente di alghe, il che ovviamente aiuta nella pulizia degli acquari. Questi pesci hanno bocche altamente specializzate, con una struttura a disco sul labbro inferiore che li aiuta a rimanere stabili in acque veloci durante l'alimentazione.

Il Garra dalla coda rossa si unisce a quasi 200 altre specie nel genere Garra, uno dei gruppi più diversi che esistano: insomma, benvenuto!