È lui il pesce più profondo mai filmato: siamo negli abissi a oltre 8.000 metri

Navigando a una profondità di 8.336 metri (oltre 27.000 piedi), il pesce lumaca è diventato il pesce più profondo mai filmato dall'essere umano, grazie ad una sonda lanciata negli abissi dell'Oceano Pacifico settentrionale.

Se la nuova creatura che emerge dagli abissi non vi basta, gli scienziati dell'Università dell'Australia Occidentale e dell'Università di Scienze e Tecnologie Marine di Tokyo hanno pubblicato un filmato del pesce lumaca girato lo scorso settembre da robot marini, negli abissi al largo del Giappone. Insieme alle riprese, gli scienziati hanno anche catturato fisicamente altri due esemplari a 8.022 metri, stabilendo dunque un altro record per la cattura più profonda. In precedenza, precisamente nel 2008, il pesce lumaca più profondo mai avvistato si trovava a 7.703 metri

"Ciò che è significativo è che mostra fino a che punto un particolare tipo di pesce scenderà nell'oceano", ha detto il biologo marino Alan Jamieson, fondatore del Minderoo-UWA Deep Sea Research Center, che ha guidato la spedizione.

Nello specifico i pesci lumaca sono membri della famiglia Liparidae e mentre la maggior parte di loro vive in acque poco profonde, altri sopravvivono ad alcune delle profondità più grandi mai registrate, ha detto Jamieson

Durante il sondaggio di due mesi dello scorso anno, tre "lander" (robot marini automatici dotati di telecamere ad alta risoluzione) sono stati lanciati a diverse profondità, in tre aeree bene precise: a largo del Giappone, ad Izu-Ogasawara e a Ryukyu.

Jamieson ha classificato il pesce come un giovane esemplare e ha affermato che i pesci lumaca di acque profonde più giovani spesso rimangono in profondità per evitare di essere mangiati da predatori più grandi che nuotano a profondità inferiori.

Le immagini dei due pesci lumaca catturati, identificati come Pseudoliparis belyaevi, forniscono un raro assaggio delle caratteristiche uniche che aiutano le specie di acque profonde a sopravvivere all'ambiente estremo. Hanno infatti occhi minuscoli, un corpo traslucido e la loro mancanza di vescica natatoria, che solitamente aiuta gli altri pesci a galleggiare, funziona ovviamente a loro vantaggio.

Il professore ha affermato che l'Oceano Pacifico è particolarmente favorevole alla vita, grazie alla sua calda corrente meridionale che incoraggia le creature marine ad andare più in profondità, mentre la sua abbondante vita marina fornisce una buona fonte di cibo per gli alimentatori di fondo.

Gli scienziati vorrebbero naturalmente scoprire le creature ancora sconosciute che vivono negli abissi. Il principale problema? Il costo decisamente proibitivo, ha detto Jamieson, aggiungendo che ogni lander da solo costa loro $ 200.000.