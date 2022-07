Questo pesce riesce a diventare 10.000 volte più grande in 0,4 secondi

Vengono chiamati con lo strano nome di Myxiniformes (o missiniformi) ed esistono sulla Terra da ben 300 milioni di anni. Questi pesci sono molto studiati per la loro capacità di rilasciare una melma vischiosa e appiccicosa che si espande in modo difensivo per soffocare i predatori e intasare le loro branchie.

L'espansione è una sorta di meraviglia dell'ingegneria naturale che gli scienziati stanno cercando di studiare al meglio. La melma, infatti, si espande rapidamente per bloccare la bocca di un predatore e in un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Journal of the Royal Society Interface, si sta cercando di dare una spiegazione al fenomeno.

La cosa più incredibile è che questa creatura riesce ad espandersi fino a 10.000 volte la sua dimensione precedente in pochi decimi di secondo. La melma di Hagfish è composta da due componenti chiave: muco e fibre. La parte del "muco" è semplice da capire, mentre quella delle fibre un po' più complessa, poiché quest'ultime sono avvolte in quelle che sembrano essere matasse larghe quanto due capelli umani.

Secondo quanto riportato dagli scienziati, è l'acqua stessa - che inizia a diventare movimentata in una fase di attacco di un predatore - che innesca il processo di srotolamento. Quindi, sebbene ci siano altri fattori da considerare, come le interazioni con la componente del muco della melma o la salinità dell'acqua, questo meccanismo è davvero complesso e meraviglioso.

A proposito, sapete che quest'altra "melma" non ha un cervello ma sa come cacciare?