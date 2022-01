Un pesce rosso che 'guida' una macchina? Sembra impossibile ma...è accaduto per davvero

Dopo aver sfatato il mito sulla memoria di tre secondi dei pesci rossi, rieccoci alle prese con questa affascinante creatura. Un esperimento alquanto atipico ha visto alcuni pesci rossi fare qualcosa di stupefacente: guidare un mezzo meccanico pieno d’acqua simile ad una macchina, denominato “Veicolo azionato da pesci”.

L’esperimento è stato condotto da un team di scienziati comportamentali dell'Università Ben-Gurion del Negev ed ha verificato la capacità di alcuni pesci rossi di guidare un veicolo motorizzato colmo d’acqua su un percorso dove sono stati posizionati degli ostacoli.

Gli esemplari non si sono sentiti affatto dei “pesci fuor d’acqua” in quanto sono stati capaci di pilotare il veicolo, evitando gli ostacoli senza apparenti problemi. L’obiettivo dell’esperimento era di comprendere in che modo agiscono i meccanismi di navigazione della specie ittica per adattarsi all’ambiente.

"Poiché i pesci sono noti per non sopravvivere fuori dall'acqua, abbiamo dovuto costruire questo sottomarino capovolto" ha dichiarato Shachar Givon, dottorando dell'Università Ben-Gurion del Negev in Israele.

Lo strumento realizzato dai ricercatori è un mezzo motorizzato, chiamato "veicolo azionato da pesci" (FOV), che consta di un acquario di plastica posizionato su una superficie dotata di ruote. Il pesce, immerso nell’acquario, grazie all’utilizzo di sensori ed apparecchiature, può pilotare il macchinario nuotando normalmente. Per condurre l’esperimento i ricercatori hanno addestrato sei esemplari di pesce rosso a pilotare il FOV.

Durante le prime prove, gli esemplari adottavano movimenti sconclusionati, nuotando indistintamente in tutte le direzioni dell’acquario, ma poco a poco i pesci rossi hanno cominciato a collegare la dipendenza tra posizione e movimenti e, regolarizzando questi ultimi, si sono profusi in un direzionamento deliberato.

Su questi primi approcci, Givon ha dichiarato "Se metti una persona in un'auto per la prima volta senza dirgli nulla, si renderà conto che ciò che fa con il volante è importante per determinare in quale direzione va l'auto” e continuando “Lo stesso vale per il pesce: se ne rende conto lentamente, ma tutto da solo".

In principio i test di movimento si basavano sul porre il macchinario, contenente il pesce, in una piccola stanza, con appena uno scatolone ad ostacolarlo. Quando i pesci raggiungevano il punto designato ricevevano un premio. Dopo appena qualche giorno i pesci sfrecciavano su ruote dirigendosi direttamente verso l’obiettivo. A questo punto i ricercatori hanno posizionato diversi ostacoli per verificare le capacità di adattamento degli esemplari e il risultato è stato impressionante. Dopo appena un paio di prove i pesci si sono mossi tra gli ostacoli come niente fosse.

Tali risultati permettono di confermare le grandi abilità di navigazione della specie ittica anche in ambienti sconosciuti. Chissà magari in futuro anche il vostro pesce rosso potrebbe imparare a guidare tali macchine, ma, in ogni caso, vi consigliamo vivamente di non liberarli a cuor leggero in natura, come mostrato dal caos causato da pesci rossi gettati nei laghi.

Di seguito vi proponiamo un fotogramma del video, appartenente a Shachar Givon e al team di ricerca, che mostra uno dei pesci rossi sfrecciare su ruote.