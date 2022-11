Questo pesce per la scienza non dovrebbe essere vivo

Esiste una specie che può essere trovata soltanto in un luogo sulla Terra (almeno per quanto ne sappiamo) e stiamo parlando del Cyprinodon diabolis, che vive nel "Devils Hole", una formazione geologica situata in una caverna del Parco nazionale della Valle della Morte. Questa potrebbe essere la creatura più consanguinea sulla Terra.

Ci sono 263 pesci all'interno della grotta, grande solo 3x6 metri, ed è profonda almeno 152 metri (poiché non è stato ancora trovato il fondo), con una temperatura mite di 33 gradi Celsius durante tutto l'anno. La specie ha vissuto lì, isolata da tutte le altre, per almeno 1.000 anni e forse fino a 20.000 anni.

Questo isolamento ha portato a delle conseguenze: gli scienziati hanno riportato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, che i genomi dei pesci di Devils Hole sono in media identici al 58%, "l'equivalente di cinque o sei generazioni di accoppiamenti di fratelli pieni", ha affermato Christopher Martin, biologo evoluzionista presso l'Università della California, Berkeley e autore senior del nuovo studio.

A queste creature manca un gene normalmente coinvolto nella produzione di spermatozoi, uno che provoca infertilità se eliminato in altre specie ed è sorprendente che siano persino in grado di riprodursi. Il pesce ha anche perso un gene che lo aiuta a sopravvivere in ambienti a basso contenuto di ossigeno; cosa molto strana, poiché la grotta stessa è molto deossigenata.

L'intensa consanguineità osservata è probabilmente dovuta al loro isolamento geografico, unito a molteplici colli di bottiglia della popolazione negli ultimi anni. Negli ultimi due decenni, infatti, la popolazione è quasi crollata due volte, scendendo a 38 individui nel 2006, fino a 35 nel 2013. "La buona notizia è che gli interventi umani e gli incidenti non hanno peggiorato la popolazione di quanto non fosse già... ma non credo che siano condannati", ha affermato infine Martin.

Di quali incidenti stiamo parlando? Ad esempio di un terremoto di magnitudo 7.6 che ha innescato uno tsunami nel deserto.