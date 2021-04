È stato trovato il pesce sega più grande del mondo: ecco le sue dimensioni

Un team di scienziati è riuscito ad individuare il pesce sega più grande mai misurato dalla scienza. Purtroppo l'esemplare è stato trovato deceduto nelle Florida Keys la scorsa settimana, ma rappresenta senza alcun dubbio un nuovo record che difficilmente sarà battuto prossimamente.

Il pesce sega in questione è lungo 4,9 metri ed era una femmina. Gli esperti stanno ora studiando la sua carcassa per determinarne l'età e per saperne di più sul suo passato riproduttivo; poiché all'interno del suo ventre sono state trovate delle uova grandi quanto una pallina da tennis.

I pesci sega, per intenderci, sono una famiglia di pesci dell'ordine Pristiformes e possono essere riconosciuti facilmente grazie ai loro musi piatti simili a motoseghe. La scienza non ha molte informazioni su queste creature e qualsiasi ritrovamento del genere (anche se in condizioni di decomposizione) può essere molto utile.

Il pesce sega più vecchio ma trovato finora era lungo 4,7 metri e aveva 14 anni. Sono state trovate due creature di questo tipo la settimana scorsa: il più piccolo dei due era lungo 3,8 metri ed era ancora un giovane. L'animale marino da record, invece, era adulto e maturo. Non sappiamo come siano morte le due creature, poiché non erano presenti ferite.

I ricercatori hanno anche in programma di prelevare campioni di DNA, così da capire il grado parentale dei due esemplari.