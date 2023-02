Un pesce con tre occhi trovato vicino a una centrale nucleare in Argentina

Sapete che i pescatori di Córdoba, in Argentina, nel 2013 hanno catturato un lupo di mare con tre occhi in un bacino idrico alimentato da una centrale nucleare locale? La creatura è un pesce osseo appartenente alla famiglia degli Anarhichadidae ed è molto simile alle anguille.

Nel caso ve lo stesse chiedendo sì, questo pesce solitamente ha due occhi e non è chiaro se la mutazione sia collegata in qualche modo alla centrale nucleare. “Stavamo pescando e abbiamo scoperto questo raro esemplare. Dato che in quel momento era buio non ce ne siamo accorti, ma poi lo hai guardato con una torcia e hai visto che aveva un terzo occhio", ha dichiarato il pescatore Julien Zmutt.

Il pesce è stato consegnato alle autorità locali per essere testato, ma successivamente non sono state rilasciate informazioni su cosa abbia effettivamente causato la mutazione della creatura in questo modo. Potrebbe non essere stata colpa della centrale nucleare, nonostante gli abitanti del luogo non siano per nulla contenti del bacino idrico, ma una semplice mutazione naturale.

Gli animali con tre occhi sono (ovviamente!) rari, ma ne sono stati scoperti diversi negli ultimi anni... in diversi luoghi della Terra e lontani da centrali nucleari. Stiamo parlando, ad esempio, dello strano serpente con tre occhi scoperto in Australia, o addirittura della stessa tipologia di rettile con ben due teste funzionanti.

Comunque sia, il ritrovamento di un lupo di mare con tre occhi è qualcosa di molto raro e che certamente non si verifica tutti i giorni.