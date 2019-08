Un pesce vecchio 112 anni rivoluziona tutto ciò che sappiamo su questi animali

Quando questo esemplare di Bigmouth buffalo (Ictiobus cyprinellus) scorrazzava nel mare, il Titanic doveva ancora salpare, gli umani dovevano ancora raggiungere il Polo Sud e il mondo non aveva ancora visto alcuna guerra mondiale.

Dei ricercatori hanno infatti scoperto che un esemplare di Ictiobus cyprinellus ha vissuto per ben 112 anni. L'aspettativa di vita del pesce, almeno secondo gli scienziati, era di circa 26 anni, un numero che è stato quadruplicato.

Un dato che supera di quasi 40 anni l'aspettativa di vita di qualsiasi pesce d'acqua dolce conosciuto. Per determinare l'età dei pesci, gli scienziati estraggono dei sottili campioni delle loro otoliti, un minuscolo sassolino di ossalato di calcio che si trova all'interno delle orecchie.

L'otolite serve per bilanciare il movimento del pesce, ma possono essere anche usati, come gli anelli nei tronchi degli alberi, per datare l'età dell'animale. Nello studio, gli anelli di otolite avevano dato un risultato iniziale di 80/90 anni, un risultato incredibile, visto che il pesce osseo più longevo trovato aveva un'età di 73 anni (Aplodinotus grunniens).

Ulteriori test confermarono poi la straordinaria età di 112 anni di un esemplare trovato. Ma non è un caso unico, visto che l'85-90% dei pesci di questa specie aveva più di 80 anni. Nonostante sia un dato incredibile, potrebbe essere un problema per la sopravvivenza di questi animali.



In poche parole, non si stanno producendo abbastanza giovani per colpa, molto probabilmente, dell'attività umana. Le dighe artificiali sui fiumi infatti, limitano l'accesso agli habitat di riproduzione dell'Ictiobus cyprinellus.

I ricercatori sperano che queste scoperte possano servire a rivalutare il bigmouth buffalo, una specie incompresa e sottovaluta.