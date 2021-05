Questo pesce, più vecchio dei dinosauri, è stato avvistato vivo anche in Madagascar

I celacanti (Coelacanthiformes) sono un ordine di pesci ossei che comprende una serie di creature estinte e due specie attuali appartenenti al genere Latimeria (di cui fanno parte il celacanto delle comore e il celacanto indonesiano). La loro forma non è cambiata molto in 420 milioni di anni e si trovano nella costa orientale del Sud Africa.

Recentemente i pescatori, poiché si spingono verso acque sempre più profonde per la pesca, stanno riscoprendo popolazioni precedentemente sconosciute di celacanti dell'Oceano Indiano occidentale e questa potrebbe essere una brutta notizia per la specie, secondo quanto riporta un rapporto di Mongabay News.

Fino al 1938 si credeva che la specie fosse estinta, fin quando il primo celacanto sopravvissuto fu trovato al largo delle coste del Sud Africa e altre catture avvennero all'inizio degli anni '50 (non è certamente una cosa rara). Sfortunatamente, però, queste creature sono sempre più avvistate perché i pescatori utilizzano delle reti ad alta tecnologia - che arrivano nelle acque profonde - per la caccia agli squali.

I celacanti si trovano nei canyon sottomarini a profondità comprese tra 100 e 500 metri e vengono disturbati proprio da queste reti. Secondo un recente studio pubblicato sul SA Journal of Science, la popolarità della caccia agli squali potrebbe mettere a repentaglio la specie, soprattutto in Madagascar. "Non ci sono dubbi sul fatto che le reti a maglia larga siano ora la più grande minaccia per la sopravvivenza dei celacanti in Madagascar", scrivono i ricercatori.

Una grande percentuale delle catture erano femmine gravide, che si pensa producano solo 140 bambini nel corso della loro vita. Sebbene queste catture siano nell'ordine delle dozzine, si tratta di qualcosa fin troppo rischioso per una specie classificata come in pericolo critico.