Questi pesci cercano di entrare nell'ano degli squali: ecco per quale assurdo motivo

Alcuni comportamenti animali sono sicuramente strani, bizzarri e anche un po' schifosi ai nostri occhi. Ad esempio le remore - pesci grandi dai 30 ai 110 centimetri - trascorrono la vita aggrappandosi a un animale ospite come una balena, una tartaruga o uno squalo. Una volta qui possono aiutare l'animale, rimuovendo ectoparassiti e scaglie di pelle.

Di cosa si nutrono? Delle feci dei loro ospiti. Tuttavia, non è questa la loro abitudine più schifosa (scusate se state leggendo questa notizia durante la colazione N.d.R.). Il loro "bersaglio" preferito è sicuramente lo squalo balena - lo squalo più grande del mondo - che potrebbe ospitare decine di questi pesci sul suo enorme dorso.

In un recente Tweet, il ricercatore sugli squali balena e scienziato per la Marine Megafauna Foundation, il dottor Simon Pierce, ha raccontato sul social network una delle abitudini meno desiderabili delle remore quando si tratta di "cibo": quando la gigantesca creatura è sul punto di espellere i suoi escrementi, la remora "si tufferà a capofitto nell'ano dello squalo".

Questo comportamento allo squalo balena non piace proprio e, per allontanare i famelici pesci, utilizza dei possenti colpi di coda. Si tratta di un comportamento davvero bizzarro, ma chi siamo noi per giudicare? A proposito di pratiche alquanto strane: lo sapevate che nel medioevo i venditori di cavalli mettevano delle anguille negli ani dei cavalli? Qui vi spieghiamo il perché.