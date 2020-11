Anche i pesci, come le creature terrestri, dormono?

Una domanda apparentemente banale come: "i pesci dormono?", apre la porte a un piccolo viaggio all'interno del sorprendente mondo della biologia acquatica. Possiamo rispondere semplicemente alla domanda con un "sì e no". I pesci infatti riposano anche loro, ma non lo fanno - ovviamente - allo stesso modo degli esseri umani.

A livello della superficie, molti pesci sembrano "schiacciare un pisolino" a volte. Diventando meno reattivi, con la frequenza cardiaca rallentata e il movimento complessivo limitato. "Le regioni del cervello diventano molto meno attive quando gli esseri umani dormono, in particolare nella neocorteccia. I pesci non hanno una neocorteccia, quindi i due cervelli sono molto difficili da confrontare", spiega il dott. Michael Webster, biologo marino presso l'Università di St Andrews.

È molto difficile, inoltre, sapere cosa sta succedendo nel cervello di un pesce durante il sonno. Quello che sappiamo sul "sonno" di queste creature deriva dalla nostra conoscenza di un tipo di pesce, il pesce zebra. Poiché la pelle di questi animali acquatici è traslucida, è possibile ingrandire le singole cellule cerebrali con un microscopio abbastanza potente e osservare quello che accade al suo interno.

Molti pesci sembravano avere un ciclo di sonno e, come gli esseri umani, anche queste creature producono ormoni che regolano i loro modelli di sonno e calibrano i loro orologi biologici interni. "Ciò significa che i pesci che vivono in grotte buie - anche se non hanno gli occhi - possono dormire secondo uno schema quotidiano regolare", spiega Webster. "È interessante notare che se i pesci sono esposti a troppa luce e vengono tenuti svegli per lunghi periodi, dormiranno più a lungo il giorno successivo."

Ogni pesce, inoltre, ha il suo modo per dormire: alcuni pesci corallini si incastrano tra i rami della barriera corallina per evitare di essere spazzati via dalla corrente, mentre altri, come il pesce pappagallo, secernono del muco intorno a se stessi prima di dormire.