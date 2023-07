Questi pesci si comportano meglio di noi: durante le evacuazioni fanno file ordinate

Quando c'è un'emergenza non è raro vedere calche di persone che si ammassano uno sopra l'altro per cercare la via di fuga più vicina. Si tratta di una reazione comune, ma questi pesci potrebbero insegnarci forse qualcosa: durante le situazioni di emergenza creano file ordinate per evitare di intralciarsi l'un l'atro.

Chiamato pesce neon o neon tetra, un recente studio ha scoperto che le creature formano delle code quando devono evacuare attraverso spazi ristretti, evitando così collisioni o ingorghi. "Interpretiamo questo comportamento come il rispetto delle regole sociali anche in una situazione di emergenza", hanno dichiarato Aurélie Dupont e Philippe Peyla, coautori dello studio pubblicato su Scientific Reports, in un'intervista con BBC Science Focus.

Per testare come si comportano quando si muovono in grandi gruppi, un team di scienziati dell'Università di Grenoble Alpes, in Francia, ha messo i pesci in un acquario con aperture strette che conducono ad altri compartimenti. Queste aperture variavano in dimensione da 1,5 a 4 cm, poco più grandi dei pesci stessi, che misurano 3 cm di lunghezza e 0,5 cm di larghezza.

Gli addetti ai lavori hanno poi mosso una rete da pesca attraverso l'acquario e osservato gruppi di 30 pesci neon mentre evacuavano attraverso queste aperture. A sorpresa, il team ha scoperto che i pesci si radunavano attorno alle aperture prima di passarci attraverso, riuscendo a evitare il contatto fisico e gli ingorghi, in modo da poter superare la strettoia a un ritmo costante.

Gli scienziati che hanno condotto questo studio notano che il comportamento di evacuazione dei pesci neon è simile a quello delle formiche (comandati da un unico grande cervello), molto diverso dal caos condotto, ad esempio, da greggi di pecore o di folle umane, dove gli ingorghi riducono l'efficienza dell'evacuazione.

Anche questa volta gli animali possono insegnarci qualcosa e riescono a stupirci.