Questi pesci fossili vissuti durante l'epoca dei dinosauri hanno qualcosa di speciale

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Paleontology il 3 ottobre, i paleontologi sotto le sterpaglie delle pianure del Nord Dakota meridionale, in quello che una volta era un letto di un fiume, hanno scoperto due nuove specie di storioni di 66 milioni di anni vissuti insieme ai dinosauri.

Gli esperti durante lo scavo si sono subito resi conto che quattro (due di ciascuna specie) degli esemplari avevano qualcosa di speciale: quasi tutte le coperture ossee esterne delle creature erano intatte e impeccabilmente conservate (come i resti di questi scarafaggi). "Ci sono molte chiare somiglianze di storione, il che li rende facili da identificare", ha dichiarato Lance Grande, paleontologo del Field Museum di Chicago e coautore dello studio. "Hanno varie caratteristiche uniche che ci permettono di descriverli come qualcosa di nuovo."

Entrambe le specie di pesci (chiamati Acipenser praeparatorum) sono oggi estinte, ma hanno una somiglianza inaspettata con lo storione moderno originario dell'Asia orientale e dell'Europa, piuttosto che del Nord America dove sono stati trovati i fossili. Questi animali sono facilmente riconoscibili grazie alle loro "grandi placche ossee esterne", spiega il coautore dello studio Eric Hilton, un biologo evoluzionista presso il Virginia Institute of Marine Science, "che proteggono le carcasse dei pesci dalle onde o dalle forti correnti fluviali."

Le creature, 66 milioni di anni fa, vennero sterminate da una grande ondata di marea che travolse migliaia di chilogrammi di sedimenti nel fiume, seppellendoli quasi istantaneamente. Ovviamente questa "valanga di materiale" venne scatenata dalla stessa causa dello sterminio dei dinosauri: l'asteroide Chicxulub, che colpì la Terra con l'angolo peggiore possibile.