Pesci luminosi e geneticamente modificati sono scappati dal loro recinto in Brasile

Il business dei pesci e degli acquari è molto proficuo e ci sono diverse aziende che vendono sempre nuove creature per tutti i collezionisti. Gli animali più ricercati sono sicuramente i pesci zebra che, se modificati con i geni delle meduse e degli anemoni di mare, si "illuminano" di rosso e verde. A volte questi pesci però scappano.

In un articolo pubblicato su Studies on Neotropical Fauna and Environment, gli scienziati hanno esaminato cinque insenature nell'ecoregione brasiliana di Paraíba do Sul. Il luogo è stato scelto perché è vicino a un grande centro di acquacoltura ornamentale, dove sono state segnalate numerose "fughe" di pesci.

Il pesce zebra bioluminescente rosso è stato trovato in quattro posizioni, mentre quello di colore verde, invece, in tre posizioni differenti. Gli autori dello studio affermano che, qualora i GloFish - così chiamati questi particolari pesci luminescenti - dovessero diventare più numerosi, potrebbero rappresentare una minaccia per alcuni invertebrati nativi o superare le specie locali.

Le acque in cui sono stati trovate le creature erano prive di predatori, ma i colori potrebbero attirare l'attenzione indesiderata se si diffondessero ulteriormente. Nonostante il pesce luminoso sia paradossalmente anche meno preoccupante di un pesce zebra normale (perché la luminosità è uno svantaggio in natura) qualsiasi specie priva di predatori locali può rivelarsi disastrosa in un nuovo ambiente.