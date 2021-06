Questi pesci parlano tra di loro grazie all'elettricità, e lo fanno in modo quasi umano

Per parlare tra di noi utilizziamo, anche quando non ce ne accorgiamo, determinate tecniche per enfatizzare o focalizzare il discorso: a volte impieghiamo delle pause, altre volte scandiamo delle parole in maniera più specifica. Ebbene, questi pesci fanno proprio lo stesso, sfruttando impulsi elettrici.

Grazie ad uno studio recente pubblicato su Current Biology, alcuni ricercatori hanno scoperto che determinati esemplari acquatici appartenenti alla specie dei Mormyridae - pesci di acqua dolce che noi chiamiamo più comunemente "pesci elefante" - comunicano tra di loro grazie a determinati impulsi elettrici, inviati in un modo ben preciso.

La cosa ancor più avvincente che i ricercatori hanno notato è il comportamento molto simile a quello che avviene anche in un discorso umano: inserire pause e "sospiri" durante il dialogo, al fine di catturare l'attenzione o rendere più solenne il concetto che si sta esprimendo.

Ponendo due mormiridi in coppia, nello stesso specchio d'acqua, si può appurare che essi si scambiano messaggi "elettrici", scandendo anche delle pause ben precise. Un comportamento che invece non sembra presentarsi quando si trovano isolati.

Secondo il capo ricercatore Tsunehiko Kohashi del Dipartimento di Biologia della Washington University, in Missouri, questo particolare modo di parlare permette ai mormiridi di non abituarsi troppo al ronzio del segnale elettrico. Se non avvenissero queste pause, i pesci rischierebbero di perdere l'attenzione su ciò che si sta dicendo, scambiando il segnale per normale "rumore".

Invece, una pausa di circa un secondo - tanto è il valore registrato e riportato nella ricerca - può preparare un altro interlocutore a ricevere ulteriori messaggi: "La nostra scoperta sottolinea non solo che questi fenomeni si presentano per scandire meglio le 'parole', ma evidenziano anche una forte analogia con il parlato umano, che tende a impostare una pausa tra una parola e l'altra".

Umano o pesce che sia, sembra che il miglior modo di comunicare sia dipendente comunque dall'uso intelligente del "silenzio".