I pesci stanno perdendo i loro colori vivaci: la ragione è molto semplice

Nel 2020 lo stato della Grande Barriera Corallina è diventato critico a causa della grande minaccia del cambiamento climatico. La sua influenza in tale ambiente è tale non solo da causare la scomparsa di coralli, ma anche di pesci dai colori brillanti.

Stando a una recente analisi condotta dall’ecologo marino Chris Hemingson e i suoi colleghi della James Cook University, pubblicata poi su Global Change Biology, gli eventi di sbiancamento dei coralli avrebbero portato alla perdita di esemplari molli e ramificati, cambiando così radicalmente la composizione delle barriere della zona. Di conseguenza, i pesci presenti in tali aree sarebbero diminuiti o addirittura scomparsi.

In maniera particolare, i pesci che hanno sviluppato colori brillanti per distinguersi nella Grande Barriera Corallina o evitare i predatori sono stati quelli più colpiti: “Man mano che questi coralli complessi diventano più rari sulle future barriere coralline colpite dai cambiamenti climatici, le comunità di pesci potrebbero diventare più opache. Le barriere coralline del futuro potrebbero non essere gli ecosistemi colorati che riconosciamo oggi. I nostri risultati suggeriscono che le barriere coralline potrebbero trovarsi in un punto critico di transizione e potrebbero essere pronte a diventare molto meno colorate nei prossimi anni”, hanno dichiarato i ricercatori.

Insomma, con l’aumentare della copertura delle alghe e del corallo morto, la diversità starebbe diminuendo offrendo uno spazio più uniforme e meno colorato, chiaro segnale dello stato della Grande Barriera Corallina. Si prevede, pertanto, la completa perdita di specie di pesce dai colori vivaci.

