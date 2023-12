Questi pesci rossi sono mostruosi e stanno diventando un serio problema

In un nuovo articolo pubblicato sul Journal of Great Lakes Research, ci informa di quanto possano essere realmente terribili i... pesci rossi. No, non siamo impazziti. Scopriamo cosa sta succedendo.

Sebbene la nostra concezione sia limitata a dei piccoli pesciolini solitamente contenuti all’interno dei nostri acquari, una volta che vengono rilasciati in natura sono in grado di creare non pochi problemi. Questa volta non parleremo dunque del fossile trovato nella pancia di un pesce, ma di vero e proprio caos generato all’interno dei Grandi Laghi del Canada e in Francia da alcuni.

Parliamo infatti di dimensioni decisamente notevoli che potete osservare al seguente link, con lunghezze medie di circa 40 centimetri. Ciò significa che sono troppo grandi per essere mangiati da altre specie di pesci predatori nel lago, causando difficoltà alle specie autoctone. Consumano inoltre tutto ciò che incontrano, intorbidando l'acqua con i loro escrementi.

Vi sono inoltre alcuni casi limite, come In Francia, dove è stato individuato un pesce rosso che pesava 30 chilogrammi.

"Possono mangiare qualsiasi cosa", ha dichiarato Christine Boston al New York Times, biologa ricercatrice acquatica presso Fisheries and Oceans Canada e autrice principale dello studio. Ma cosa fare dunque, per limitare tali danni?

Nel porto di Hamilton, nel lago Ontario, i ricercatori hanno dapprima monitorato i movimenti dei pesci rossi per cercare di trovare il posto migliore in cui abbattere questi pesci problematici. Suscitando (come è facile aspettarsi) diverse critiche e polemiche, è importante sottolineare sia che vi sono alcune alternative ideate dal team stesso, come specifiche trappole. Inoltre, sono gli unici modi attualmente possibili per controllare le specie invasive, impedendo danni agli ecosistemi già esistenti.

In particolare, il team ha catturato 19 esemplari adulti tra giugno 2017 e ottobre 2018, ai quali sono stati impiantati dei trasmettitori contenenti sensori di pressione.

Dopo aver visto il pesce completamente cieco, i risultati mostrano che quasi tutti i pesci sono rimasti a Hamilton Harbour e il team è stato in grado di identificare 19 potenziali luoghi di deposizione delle uova. È stato inoltre scoperto che i pesci si spostavano in base alle stagioni e alla profondità dell’acqua.