I pesci sanno contare: un nuovo studio italiano lo conferma

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Communications Biology ci svela ulteriori retroscena e curiosità sui pesci e sulla loro capacità di contare e riconoscere le differenze numeriche, sin da piccoli.

Dopo aver oramai appurato da diverso tempo che i pesci sanno contare, vediamo insieme questo nuovo studio tutto italiano coordinato dal dott. Tyrone Lucon-Xiccato dell'Università di Ferrara, che sembra confermare quanto stabilito dalla precedente letteratura sui pesci zebra appena nati.

Nello specifico, sono stati eseguiti una serie di test sui piccoli pesci zebra, che sono stati accuratamente posti in delle vasche sulle cui pareti erano disegnate delle strisce, al fine di simulare la presenza di piante in acqua.

"In modo innato i pesci scelgono di andare sempre verso le pareti dove c'è un maggior numero di strisce, probabilmente perché lo considerano un luogo più riparato e sicuro" ha affermato l'esperto.



Le diverse prove hanno previsto inoltre vasche con differenti combinazioni di strisce anche con larghezze variabili, ed i risultati ottenuti dimostrano chiaramente che ogni volta, è stato possibile determinare che a guidare le scelte era sempre una capacità innata di identificare la maggior quantità di "piante".

"Sappiamo che molti vertebrati, fra i quali l'uomo, possiedono questa capacità già nei primissimi stadi di vita e scoprirla anche negli embrioni di pesce ci suggerisce che probabilmente la capacità di processare i numeri si debba a un vero e proprio circuito neuronale innato e comune a tutti i vertebrati. Probabilmente l'eredità di uno progenitore di tutti i vertebrati moderni" ha concluso il dott. Lucon-Xiccato.

Nonostante non si tratti questa volta di pesci in grado di prevedere il futuro, l'importanza di tali risultati non si limita esclusivamente al mondo animale. Come sempre accade in ambito scientifico, ciò che impariamo sui nostri amici animali, ci aiuterà probabilmente a meglio comprendere ciò che accade all'interno del nostro corpo.