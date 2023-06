I pesci hanno sete? Come fanno a bere? Ecco svelato il segreto

Una domanda che potrebbe sembrare strana ma dove la risposta non è scontata: i pesci hanno sete? E come fanno a bere, se vivono costantemente immersi nell'acqua? La risposta a queste domande ci porta a esplorare il meraviglioso mondo dell'osmosi e il delicato equilibrio tra acqua e sale che regola la vita dei nostri amici squamosi.

Per capire la risposta, dobbiamo prima capire come funziona l'osmosi. In termini semplici, quest'ultimo è un processo attraverso il quale l'acqua si muove attraverso una membrana da aree con basse concentrazioni di soluti (come il sale) ad aree con alte concentrazioni di soluti, fino a raggiungere un equilibrio.

Quindi, l'acqua bevuta da un pesce dipende da quanto sale c'è nel suo habitat circostante. I pesci marini, ad esempio, vivono in un ambiente molto salato. L'acqua di mare contiene circa 35 grammi di sale per litro, mentre il sangue dei pesci ne contiene circa 9 grammi per litro. Questo squilibrio fa sì che i pesci marini perdano costantemente acqua verso l'ambiente esterno e siano invasi dal sale nelle loro cellule. Di conseguenza, un pesce marino è sempre assetato e beve continuamente.

Per espellere tutto questo sale, le creature hanno delle cellule specializzate nelle loro branchie, chiamate cellule di cloruro, che agiscono come piccole pompe che lo spingono fuori dal loro corpo. Inoltre, per trattenere quanta più acqua possibile, i pesci marini raramente urinano e, quando lo fanno, la loro pipì è eccezionalmente salata.

I pesci d'acqua dolce, invece, fanno tutto al contrario. L'acqua dolce ha una concentrazione di sale molto più bassa rispetto al sangue dei pesci, quindi l'acqua tende a entrare costantemente nel corpo del pesce attraverso l'osmosi. Questo può diluire il contenuto di sale nel corpo del pesce, che è cruciale per regolare la pressione sanguigna e sostenere la funzione muscolare.

Di conseguenza, i pesci d'acqua dolce passano tutto il loro tempo cercando di tenere l'acqua fuori dal loro corpo e non la bevono mai - almeno non intenzionalmente - e per combattere questa costante invasione di liquido, urinano continuamente. Insomma, non possiamo davvero dire se i pesci abbiano sete nel modo in cui noi umani la percepiamo, ma sappiamo che anche nel loro mondo l'acqua gioca un ruolo fondamentale nella loro sopravvivenza.

