Questi pesci sono sopravvissuti ad un'estinzione di massa, ecco come

Stiamo parlando dei Celacanti - una creatura marina considerata un "fossile vivente" - che ancora oggi nuota nei nostri oceani, ma le sue origini sono antichissime. Ora, un nuovo studio su dei fossili ritrovati potrebbe spiegare come siano sopravvissuti ad un'enorme estinzione di massa, 252 milioni di anni fa.

Questi incredibili e strani pesci ossei, chiamati anche "celacantiformi", hanno avuto una lenta evoluzione nel corso degli ultimi 420 milioni di anni, garantendogli il titolo di fossili viventi. Solo due specie sono in vita oggi, ed appaiono più strettamente imparentati con i vertebrati terrestri piuttosto che con altri pesci.

Qualche anno fa, due insoliti esemplari fossili furono ritrovati nel Canton Grigioni della Svizzera; in seguito si scoprì che appartenevano ad una nuova specie estinta, chiamata Foreyia maxkuhni. Questa scoperta è ciò che ha motivato i ricercatori del Museo di Storia Naturale di Ginevra a comparare gli esemplari con altri fossili, ritrovati nel Canton Ticino negli anni '50, finora mai studiati.

Il ricercatore Christophe Ferrante è riuscito a dimostrare, attraverso un attento studio, che questi esemplari sono in realtà un'altra specie ancora, seppur geneticamente molto vicina a F. maxkuhni.

Ma la scoperta forse più entusiasmante è che queste due specie (morfologicamente molto diverse dagli esemplari classici) fanno parte di una piccola evoluzione radiale, ovvero la formazione di diverse specie in un periodo breve e uno spazio ristretto.

Una delle più grandi estinzioni di massa avvenne circa 252 milioni di anni fa, quando una serie di eruzioni vulcaniche eliminò l'80% delle specie marine. Questi strani celacanti svizzeri erano in vita 10 milioni di anni dopo la catastrofe, il che dimostra la loro caparbietà nello sfruttare le avverse condizioni ambientali per evolversi in forme totalmente uniche.