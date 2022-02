Questi pesci hanno stupito gli scienziati: potrebbero aver dimostrato autocoscienza

I pesci potrebbero sembrare creature poco intelligenti e senza intelletto, anche se hanno più volte stupito gli scienziati. Recentemente, ad esempio, un team di esperti è rimasto senza parole quando è stato scoperto che questi animali potrebbero essere in grado di individuare e identificare il loro riflesso in uno specchio.

In un esperimento precedente, gli esperti avevano notato che i Labroides dimidiatus, quando notavano una macchia marrone vedendosi allo specchio, cercavano di grattarsi per pulirsene. Questa era la prova dell'autocoscienza di queste creature, ma l'esperimento venne criticato perché soltanto tre pesci su quattro mostrarono questa abitudine.

Così gli esperti hanno ricreato il test con 18 esemplari di L. dimidiatus, di cui 17 (il 94% dei soggetti osservati) ha mostrato lo stesso comportamento di pulizia visto nell'esperimento precedente. Nel primo studio, però, i ricercatori vennero criticati perché la macchia avrebbe potuto innescare al pesce una sensazione fisica che lo avrebbe spinto ad auto-pulirsi senza bisogno di guardarsi allo specchio.

Per affrontare questa limitazione, gli scienziati hanno posizionato la macchia tre volte più in profondità nella pelle in modo che non fosse visibile. In queste condizioni, i pesci si sarebbero grattati indipendentemente dalla presenza o meno di uno specchio. Successivamente, per consolidare sempre di più il loro esperimento, gli scienziati hanno lasciato un segno verde e blu sulla loro pelle.

Il risultato? Nessuno dei pesci ha cercato di raschiare questi segni, indicando che era la percezione visiva (e non fisica come sostenevano i detrattori) a creare la risposta che hanno descritto nel precedente studio. I pesci Labroides dimidiatus, quindi, potrebbero avere capacità di autocoscienza e sembrano accorgersi del loro riflesso sullo specchio (a proposito, ecco quali sono gli animali più intelligenti della Terra).

"Come risultato di questo studio, ribadiamo la conclusione del nostro precedente studio secondo cui è necessario rivedere l'autocoscienza negli animali o la validità del test dello specchio", affermano infine gli autori dello studio. Siete rimasti stupiti? Lo sarete ancora di più quando leggerete la storia di Alex il pappagallo, primo animale a fare una domanda esistenziale.