Questi pesci vecchi 380 milioni di anni si nutrivano in modo simile allo squalo elefante

I Titanichthys, dei giganteschi pesci corazzati che vivevano nei mari e negli oceani del tardo periodo devoniano 380 milioni di anni fa, si nutrivano in modo simile agli squali elefante dei giorni nostri, secondo un nuovo studio condotto dagli scienziati dell'Università di Bristol e dell'Università di Zurigo.

Molto probabilmente l'animale superava i cinque metri di lunghezza, rendendolo uno dei più grandi animali del Devoniano. Lo squalo elefante nuota con la bocca spalancata attraverso dei banchi di plancton, ingoiando l'acqua con tutto ciò che contiene; un modo molto simile a quello dei Titanichthys, anche se gli esperti non hanno prove a favore di ciò.

Invece, il team ha cercato di indagare indirettamente sulla questione, utilizzando l'analisi biomeccanica per confrontare la mascella inferiore del Titanichthys con quelle di altre specie. "Abbiamo scoperto che il Titanichthys si alimentava in questo, dimostrando che la sua mascella inferiore era considerevolmente meno robusta meccanicamente rispetto a quelle di altre specie placodermiche che si nutrivano di prede grandi o con guscio duro", afferma l'autore principale dello studio Sam Coatham.

Gli esperti hanno testato la resilienza delle mascelle (trovati nella parte marocchina del deserto del Sahara) applicando virtualmente della forze, utilizzando una tecnica chiamata Finite Element Analysis (FEA) per valutare la probabilità che ciascuna mascella si spezzasse o si piegasse. Il team ha scoperto che la mascella dell'animale era molto debole e probabilmente non sarebbe stata in grado di resistere alle maggiori sollecitazioni associate alle loro strategie di alimentazione di grandi prede.

"I nostri metodi potrebbero essere estesi per identificare altre specie del genere nei reperti fossili e indagare se vi fossero fattori comuni alla base dell'evoluzione e dell'estinzione di queste specie", afferma infine Coatham.