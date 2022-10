Ma i pesci 'volanti'... Volano davvero? No, ma quello che fanno è molto più interessante

La famiglia Exocoetidae comprende ben 64 specie di “pesci volanti”, concentrati in gran parte degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano; nulla che possiamo avvistare dalle nostre coste mediterranee. Tali creature sono chiamate in questo modo a causa delle caratteristiche “ali” laterali, ma serviranno davvero a volare?

Vivono nella zona epipelagica degli oceani, o zona di luce solare, e trascorrono la maggior parte della loro vita nei primi 200 metri di profondità delle acque, per ovvie ragioni: grazie alle robuste colonne spinali, sono in possesso delle caratteristiche aereodinamiche necessarie per proiettarsi direttamente fuori dall’acqua.

Nello specifico, a conferire la giusta rigidità al corpo di questi animali sono gli archi neurali, che rafforzano la struttura tra la colonna vertebrale e il cranio del pesce, al fine controllare meglio la velocità e la direzione anche quando sono a mezz’aria. Le “ali” sono composte da due grandi pinne allungabili; in condizioni idrodinamiche, queste sono appiattite contro il corpo del pesce. Particolari specie della famiglia Exocoetidae, sono note come “pesci volanti a quattro ali”, dato che, oltre alle due pinne caratteristiche poc’anzi citate, hanno anche delle alette pelviche che migliorano ulteriormente la manovrabilità una volta fuori dall’acqua.

Queste creature atletiche sono in grado di saltare fuori dall’oceano ad una velocità di 59 chilometri orari, ma riescono a “planare” solo per circa 50 metri. Tuttavia, questi esseri riescono a sfruttare diligentemente le correnti ascensionali, riuscendo a percorrere distanze fino a 400 metri. Nel 2008, una troupe cinematografica, al largo delle coste del Giappone, ha registrato il tempo di volo più lungo di questi alianti ed è durato ben 45 secondi (stava viaggiando a 30 chilometri all’ora).

Spesso e malvolentieri, i pesci volanti saltano a bordo delle barche di passaggio: questo bizzarro comportamento ha valso loro il nome latino “Exocoetidae”, espressione di origine greca che significa “dormire fuori”.

[Daniel Huebner/Shutterstock]