I pesciolini d'argento esistono davvero o si trovano solo in Minecraft?

Il pesciolino d’argento di cui parleremo oggi non popola i mari, bensì le nostre case! Avevi mai sentito parlare del Lepisma saccharina prima d’ora? Noto anche come “pesce d'argento”, è un insetto molto diffuso in tutto il mondo. Sebbene possa essere visto come un ospite indesiderato, è interessante conoscere alcuni dei suoi segreti e curiosità.

Il Lepisma saccharina, per quanto minuscolo, gode di una vita lunga (in relazione al suo mondo animale) e feconda: può vivere fino a quattro anni e la femmina riesce a deporre fino a 100 uova in una sola volta. Inoltre, gli esemplari adulti non hanno bisogno di mangiare ogni giorno, ma possono sopravvivere fino ad un mese senza cibo.

Se hai mai provato a schiacciarlo, saprai che il Lepisma saccharina è uno degli insetti più veloci al mondo! Infatti, è capace di raggiungere una velocità di oltre 40 cm al secondo e per sfuggirti è in grado persino di saltare fino a 10 cm di distanza e 20 cm in altezza.

Trattandosi di un lucifugo, il nostro insetto argenteo è ostile alla luce: ecco perché esce allo scoperto soprattutto nelle ore notturne e si rifugia perlopiù in fessure e anfratti di vario tipo. Il Lepisma saccharina si nutre di sostanze zuccherine e amidi, ma non disegna nemmeno cotone, lino e seta. Ciò che apprezza particolarmente è anche la destrina contenuta negli adesivi, quindi la colla delle rilegature o della carta da parati. In caso di grave infestazione proteggete foto, libri e capi d’abbigliamento!

Infine, il “pesce d’argento” è un insetto molto primitivo tra quelli privi di ali, che esiste da oltre 400 milioni di anni e sembra non aver subito grandi cambiamenti nel corso dell'evoluzione.

Queste sono solo alcune delle curiosità che rendono il Lepisma saccharina un insetto affascinante e intrigante.

I nostri pesciolini dalle squame metallizzate amano i luoghi antropizzati, ma di certo non per la nostra presenza. Quindi potete star tranquilli: non mordono, non pungono, non irritano, non sono velenosi. Sono solo ghiotti di cellulosa!

[Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons]