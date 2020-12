Il peso dei materiali prodotti dall'uomo ha superato tutta la biomassa vivente della Terra

Tutto il materiale prodotto dall'uomo fino al 2020 sembra essere superiore al peso combinato di ogni essere vivente sulla Terra: di tutta la vegetazione del pianeta, tutti gli animali, insetti e pesci. Un dato del genere è deprimente, poiché non è altro che un simbolo del nostro crescente dominio sul pianeta.

Sebbene sia importante osservare e proteggere le parti più verdi del nostro ambiente, questo studio mostra perché la nostra insaziabile fame di sabbia, cemento e asfalto non dovrebbe essere ignorata, dato il contributo che l'infrastruttura dà al nostro consumo complessivo. "La [maggior parte della] massa antropica, il cui accumulo è documentato in questo studio, deriva dalla trasformazione di rocce e minerali", osserva il team.

La ricerca è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature ed è stata condotta da un gruppo di ricercatori ambientali del Weizmann Institute of Science, in Israele. Per visualizzare al meglio questo numero, vi basti sapere che, se la massa totale di tutti gli esseri umani supera i 300 milioni di tonnellate, ci sono altri 3.8 milioni di tonnellate per ognuno di noi per tutte le creazioni dell'uomo: dai bottoni ai grattacieli.

Ci sono 1.100 miliardi di tonnellate di materiali prodotti dall'uomo e 1.000 miliardi di tonnellate di massa naturale. Se dovessimo continuare a questi ritmi, la massa generata dall'uomo dovrebbe superare i 3.000 miliardi di tonnellate entro il 2040. Insomma, non c'è momento migliore di agire che adesso, così da ridurre il nostro consumo.