Il peso della Terra cambia sempre: ecco quanto perde ogni anno

Non dovete vedere la Terra come una semplice "roccia" nell'Universo piena di vita, acqua e verde. Il nostro pianeta è un vero e proprio "essere vivente" con dei cicli regolari a cui è sottoposto continuamente. Ad esempio, il nostro mondo perde e guadagna peso regolarmente ogni anno: vediamo insieme in che modo!

Secondo gli scienziati, solamente 40.000 tonnellate di materiale ogni anno vengono guadagnate dal nostro pianeta dall'accrescimento di polvere meteorica e detriti dallo spazio; un numero che viene successivamente bilanciato dalla perdita di circa 95.000 tonnellate di idrogeno gassoso dall'atmosfera terrestre nello spazio cosmico.

Non solo: devono essere considerati anche altri molti processi, come ad esempio la perdita di massa dovuta al decadimento radioattivo all'interno del nucleo terrestre che, sempre secondo gli esperti, si attesta a circa 160 tonnellate all'anno. Un numero davvero piccolo, ma a cui va aggiunto anche la perdita di elio dall'atmosfera, all'incirca 1.600 tonnellate all'anno.

Si può quindi dire che il nostro pianeta perde all'incirca 50.000 tonnellate di massa ogni anno, mantenendoci su una stima prudente. Non fatevi spaventare da tutti questi zeri, poiché la massa della Terra è di circa 5,97 miliardi di trilioni di tonnellate, ci vorrebbero circa 120.000 trilioni di anni prima che scompaia completamente a questo ritmo.

Quindi, non preoccupatevi e niente paura.