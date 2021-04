La peste danzante: quando durante il Medioevo le persone ballarono fino alla morte

In Europa, tra il XI e il XVII secolo, ci furono una serie di bizzarri rapporti sulla cosiddetta "peste danzante", chiamata anche Danza di San Giovanni o Danza di San Vito. Le storie raccontano di gruppi di persone che iniziarono a ballare a un ritmo irregolare in uno stato di delirio, con a volte migliaia di partecipanti.

In alcune delle epidemie più gravi, le persone continuarono a ballare fino allo sfinimento. Una di queste piaghe si verificò intorno al 1374 ad Aquisgrana, nell'odierna Germania. Il racconto spiega: "[Le persone] formarono cerchi mano nella mano, e sembra che avessero perso tutti il controllo sui loro sensi, continuando a ballare per ore insieme, finché alla fine sono caddero a terra esauriti".

"Dove la malattia era completamente sviluppata, l'attacco iniziò con convulsioni epilettiche. Le persone colpite caddero a terra senza sensi, ansimando e affannandosi per respirare. Schiumavano dalla bocca e improvvisamente si alzarono e iniziarono la loro danza tra strane contorsioni", si legge ancora nel racconto dell'epoca.

Negli anni sono state tante le teorie atte a spiegare il fenomeno. Una delle teorie più popolari ha esaminato l'avvelenamento da ergot, un fungo che cresce sulla segale (cereale molto consumato all'epoca). L'esposizione a lungo termine agli alcaloidi prodotti dal fungo può causare una serie di sintomi tra cui convulsioni, spasmi, mania e psicosi (l'ergot, inoltre, contiene acido lisergico, uno dei componenti chimici dell'LSD).

Un'altra teoria vede invece uno stato di trance di massa causato da un disagio psicologico estremo derivante da decenni di cattivi raccolti e malattie viziose. Potrebbe essersi trattato anche di un'isteria di massa. Casi del genere, ma molto meno numerosi, sono stati osservati anche in età moderna: nel 2011, circa 18 persone in una scuola superiore di New York svilupparono improvvisamente spasmi, convulsioni e tic verbali incontrollabili.

Secondo lo storico John Waller, il fenomeno della "peste danzante" è molto probabilmente spiegato attraverso una selezione e un mix di queste teorie.