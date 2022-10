La peste nera sta ancora colpendo il sistema immunitario umano

L'epidemia di peste più devastante del mondo, che uccise metà della popolazione dell'Europa medievale nell'arco di sette anni, è chiamata "peste nera" e ha cambiato il corso della storia. Adesso un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha identificato differenze genetiche chiave che hanno aiutato le persone a sopravvivere alla peste.

Queste differenze genetiche continuano a plasmare il sistema immunitario umano oggi, poiché i geni che tempo fa hanno combattuto contro l'epidemia, oggi sono collegati a una maggiore vulnerabilità alle malattie autoimmuni, come il morbo di Crohn e l'artrite reumatoide.

Lo studio in questione è durato sette anni e ha portato gli scienziati all'estrazione del DNA da tre diversi gruppi di resti scheletrici rinvenuti a Londra e in Danimarca: il primo comprendeva le vittime della peste, il secondo coloro che morirono prima della peste nera e il terzo, invece, coloro che morirono tra 10 e 100 anni dopo.

Il team ha individuato una variante di un particolare gene, noto come ERAP 2, che sembrava avere una forte associazione con l'epidemia. Prima della grande moria, la variante di ERAP2 ritenuta protettiva nei confronti della peste è stata trovata nel 40% degli individui dello studio di Londra. Dopo la percentuale è salita del 50%. In Danimarca la disparità era più marcata: è passata da circa il 45% dei campioni sepolti prima della peste al 70% sepolti dopo.

Questo gene portava a una risposta molto diversa al batterio Yersinia pestis, poiché i macrofagi di individui con la variante sono stati in grado di uccidere i batteri meglio negli esperimenti di laboratorio rispetto ai macrofagi senza il gene. Se l'ERAP 2 un tempo era utile contro il più grande evento di mortalità mai registrato, oggi è svantaggioso perché è stata notata una suscettibilità ai disturbi autoimmuni, come il morbo di Crohn, in cui il sistema immunitario diventa iperattivo.

"Questo suggerisce che le popolazioni sopravvissute alla peste nera abbiano pagato un prezzo, ovvero avere un sistema immunitario che aumenta la nostra suscettibilità a reagire contro noi stessi", ha dichiarato infine Luis Barreiro, professore di medicina genetica all'Università di Chicago.