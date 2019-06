La peste suina sta mettendo in ginocchio la Cina

La Cina ha un problema: la peste suina africana si è diffusa rapidamente nella popolazione di maiali cinesi. Il Paese asiatico, da solo, ha la metà dell'intera popolazione di suini da allevamento del pianeta. La peste suina non ha cura, e l'unico modo per contenerla è abbattere gli animali contagiati.

Anzi, non solamente quelli contagiati: le norme cinesi prescrivono di eliminare tutti i suini nel raggio di tre chilometri dall'allevamento infettato. Il problema è che non tutte le amministrazioni stanno facendo rispettare questa regola, e molti allevatori preferiscono temporeggiare nella speranza di una cura, che per quanto ne sappiamo non esiste.

La peste suina provoca forte febbre ed emorragie nell'animale, che dopo poco tempo nella maggior parte dei casi muore. Una delle ragioni per cui le amministrazioni non fanno rispettare l'obbligo di abbattimento, è anche perché questo dà ad ogni allevatore il diritto ad un indennizzo pecuniario molto generoso, di circa 160€ per animale ucciso.

Le conseguenze dell'epidemia potrebbero ripercuotersi anche sul resto dell'economia cinese. Del resto questo settore ha un ruolo cruciale per la Cina: sono 440 milioni i maiali allevati nel Paese, che equivalgono a circa la metà del totale di maiali allevati in tutto il mondo.

La peste suina potrebbe portare ad un brusco calo del 20% di animali portati alla macellazione, vale a dire, il crollo più severo da quando si registra questo dato.