Elon Musk è stato pesantemente criticato per aver testato Neuralink sui maiali

Recentemente siamo stati testimoni della presentazione ufficiale di Neuralink, dov'è stato mostrato il chip ideato per connettere insieme cervello umano e intelligenza artificiale. La presentazione ha mostrato tre maiali, Joyce, Dorothy e Gertrude, utilizzati per mostrare le funzionalità di Neuralink.

Per questo motivo la presentazione ha fatto infuriare la PETA (Acronimo di "Persone per il Trattamento Etico degli Animali"). "La PETA sfida Elon Musk a comportarsi come un pioniere e ad impiantare il chip Neuralink nel suo cervello", ha dichiarato il presidente dell'organizzazione no-profit Ingrid Newkirk in una dichiarazione. Ha anche accusato Musk di "sfruttare maiali intelligenti e sensibili che non si sono offerti volontari per un intervento chirurgico" e che queste creature "dovrebbero essere lasciate fuori da questi tipi di progetti".

Musk dal canto suo non ha utilizzato mezzi termini durante l'evento, parlando molto bene dei maiali come soggetti di ricerca proprio perché hanno funzioni cerebrali più elevate e paragonabili a quelle degli umani rispetto ai piccoli mammiferi come i topi. "I maiali sono in realtà abbastanza simili alle persone", ha dichiarato il CEO di Tesla durante la dimostrazione.

"Musk ha il cervello e la capacità di utilizzare la tecnologia, perché non mostrare loro un po' di rispetto e provare questo dispositivo su se stesso", ha continuato Newkirk nella sua dichiarazione. "Sapeva che ci sarebbe stato un contraccolpo contro il suo utilizzo dei maiali". Ovviamente Joyce, Dorothy e Gertrude stanno tutti benissimo e nessun animale sembra essere stato "maltrattato" durante l'esperimento (pure al soggetto a cui hanno rimosso il chip).

Insomma, quella di Newkirk potrebbe essere una critica condivisa da molti e criticata da altrettanti. Nonostante al giorno d'oggi si eviti quando possibile, la sperimentazione sugli animali è l'unico metodo altamente funzionale che ci permette di sperimentare e testare i progressi medici e tecnologici. In futuro arriveranno certo delle alternative (a cui gli esperti stanno già lavorando), ma per arrivare a questi risultati gli esperti hanno dovuto utilizzare tonnellate di dati provenienti da precedenti sperimentazioni animali.