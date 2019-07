Peter Thiel: 'Google non vuole lavorare con il Pentagono? FBI indaghi per tradimento'

L'imprenditore Peter Thiel ha suggerito che l'FBI dovrebbe aprire un'indagine contro Google con l'accusa di tradimento. Google, in seguito alle pressioni dei suoi dipendenti, ha cessato di collaborare con il Pentagono al Project Maven. Thiel ha poi accusato Google di collaborare con la Cina, parlando espressamente di tradimento.

"Quante agenzie d'intelligence straniere hanno infiltrato il vostro progetto legato all'IA Manhattan Project?", ha chiesto il co-fondatore di Paypal durante il suo intervento alla National Conservatism Conference di Washington D.C. Un fulmine a ciel sereno, perché di rapporti di questo tipo tra Google e le intelligence straniere non si è mai parlato prima, almeno pubblicamente.

"In secondo luogo, i dirigenti di punta di Google ritengono che la loro azienda sia stata infiltrata dalle intelligence cinesi?", continua. Ancora una volta, è difficile capire da dove Thiel tragga queste ipotesi.

"In terzo luogo, è perché si ritengono così intrinsecamente compromessi che hanno deciso di iniziare un rapporto al limite del tradimento con l'esercito cinese, mentre si rifiutano di lavorare con il Pentagono?".

Peter Thiel è un miliardario membro di quella che è stata chiamata a lungo la Paypal Mafia, il gruppo di fondatori ed ex dirigenti di Paypal che ha contribuito alla creazione di alcune delle aziende tech più solide degli ultimi 20 anni —come Tesla, Youtube e Linkedin.

Thiel è un libertario vicino al Partito Repubblicano, ed in passato ha espresso alcune posizioni politiche estremamente peculiari. Ad esempio a lungo ha sostenuto un progetto per la creazione di una isola artificiale che avrebbe funzionato come una nazione privata off-shore.