Peter Thiel sul Bitcoin: "sarà l'unica criptovaluta a valere quanto l'oro"

Ancora una volta,disi schiera a favore del Bitcoin . Di recente, l'imprenditore tedesco ha affermato che la criptovaluta più popolare al mondo è l'equivalente digitale dell'oro, e che è destinata ad essere un deposito di valore piuttosto che un mezzo di pagamento.

"E' come i lingotti d'oro in un caveau, che non si muovono mai" ha affermato Thiel ai reporter della CNBC durante un'intervista tenuta nel corso dell'Economic Club di New York la scorsa settimana, aggiungendo che "è una sorta di siepe contro il mondo intero che sta cadendo a pezzi".

Thiel ha anche parlato del valore del Bitcoin, che secondo lo stesso rispetto ad altre criptovalute è destinata a mantenere la propria capitalizzazione, motivo per cui "sarà l'equivalente dell'oro", ovvero il punto su cui "scommetteranno gran parte degli investitori".

Nonostante le sue previsioni, Thiel non ha espresso fiducia completa nel Bitcoin, ed ha ipotizzato che attualmente c'è una possibilità che va tra il 50 e l'80 per cento di un crollo a zero del valore, ma ha anche notato che, sempre secondo la sua visione, ci sarebbe una probabilità del 20-50 per cento che il Bitcoin aumenti il valore.

"La probabilità è ponderata, ma è buona" ha affermato a CNBC.

Come riportato da CoinDesk a Gennaio, Founders Fund, di cui Thiel è il co-fondatore, ha acquistato di recente tra i 15 ed i 20 milioni di Dollari di Bitcoin da diverse piattaforme.