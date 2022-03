Questa petroliera è colma di barili che potrebbero versarsi nell'oceano: lanciato allarme

C’è un nuovo allarme nell’oceano: una petroliera enorme che potrebbe versare circa 151,4 milioni di litri di petrolio greggio in acqua. L’avviso giunge direttamente da uno scienziato della Woods Hole Oceanographic Institution, interessato a evitare un incidente del genere dopo la falla di petrolio vista a fine 2021.

A parlarne alla CNN è stato il ricercatore Christopher Reddy, il quale ha voluto semplicemente richiamare l’attenzione su una petroliera ancorata al largo delle coste dello Yemen: si tratta della FSO Safer, ferma vicino alla città portuale di Al-Hudaydah dal marzo 2015, quando il gruppo di ribelli Houthi ne prese il controllo.

A bordo della petroliera si trovano più di un milione di barili di petrolio greggio, per un totale di 40 milioni di galloni circa. Come si può ben pensare, la nave potrebbe costituire una vera e propria calamità ambientale: come pietra di paragone riprendiamo l’incidente della Exxon Valdez nel 1989, nave che dopo avere urtato una scogliera in Alaska disperse nell’ambiente circa 42.000 metri cubi di petrolio, causando la morte di centinaia di migliaia di animali e miliardi di uova di salmone e aringa. Nel caso della FSO Safer si parla di quattro volte la quantità di petrolio del Valdez; quindi, è facile immaginare il rischio che rappresenta. Oltre alla pesca, una fuoriuscita o persino l’incendio causerebbero notevoli danni per migliaia di persone tra fumi tossici e una possibile, gigantesca esplosione.

Il leader dei ribelli Houthi si è reso disponibile a concedere a chi di competenza di trasferire i barili di petrolio su un’altra nave, ma il tempo che rimane per portare a termine questa impresa sembra essere poco, stando alle stime di Reddy.

