Peugeot: annunciate le nuove bici con batteria integrata, lancio nel 2019

Se pensavate che Peugeot facesse solamente auto, vi sbagliate. Infatti, la società francese ha annunciato oggi la sua nuova gamma di bici con batteria integrata. I vari modelli saranno lanciati nel corso del 2019. Vediamo assieme alcune caratteristiche.

In particolare, i nuovi modelli, che verranno esposti la prossima settimana al Salone di Parigi, sono tre: eT01 FS, eT01 ed eR02 PowerTube. Dispongono tutti della batteria BOSCH PowerTube di ultima generazione, che viene integrata nel telaio. Queste si vanno ad aggiungere alla precedente offerta dell'azienda francese, che comprende le mountain bike eM02 e eM 02 FS PowerTube.

Ogni modello, però, dispone di una caratteristica peculiare. eT01 FS, ad esempio, dispone di una sospensione posteriore che completa l’ammortizzazione anteriore, mentre eR02 PowerTube si focalizza sull'utilizzo su superfici sterrate senza farsi mancare l'assistenza elettrica.

Come riportato anche dai colleghi di HDMotori, non è tuttavia mancato un ulteriore annuncio, con Peugeot che ha svelato la sua eLC01 (electric Legend City 01), che dispone di un telaio con montante posteriore che integra la ruota posteriore e il portabagagli. Potremmo definire il design come "vintage". Non mancano ovviamente una trasmissione a 8 rapporti e i freni a disco. Parlando di autonomia, eLC01 dovrebbe raggiungere i 70km. Le colorazioni disponibili al lancio sono Bianco, Blu, Arancione, Verde e Melanzana, mentre il prezzo di listino è fissato a 1399 euro.