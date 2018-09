PewDiePie attacca i media e si schiera a favore di Elon Musk nella vicenda dello spinello

Nell'ultimo video del suo notiziario per lo più sarcastico, PewDiePie ha parlato del podcast di Joe Rogan che ha visto come ospite Elon Musk. Durante l'intervista il CEO di Tesla e SpaceX ha fatto un tiro da uno spinello di marijuana e tabacco, destando l'attenzione dei portali di informazione.

PewDiePie ha commentato diversi titoli di quotidiani online che hanno parlato della vicenda con il suo solito tono scherzoso, schierandosi apertamente a favore di Elon Musk: "Sono un suo fan, credo che sia una persona alla quale potersi ispirare. [...] Sembra imbarazzante dirlo ma lui è veramente se stesso piuttosto che apparire come una persona diversa da quello che è solo per compiacere la visione dei mass media".

Secondo lo youtuber svedese, Joe Rogan ha istigato Elon Musk a fumare in diretta. Nonostante PewDiePie abbia definito l'intervista come molto interessante, non ha gradito l'atteggiamento dell'intervistatore nei confronti del CEO di Tesla: "maledizione Joe, perché lo fai? In realtà so il perché: perché [Elon Musk] è ospite del TUO podcast".

Sull'atto vero e proprio, secondo PewDiePie "ha fatto a malapena un tiro, non lo ha neanche inalato. A quante però c'è stata ungrande dibattito su questo e credo che Joe non fosse nel torto", riferendosi al fatto che Joe Rogan stesso, prima di passare lo spinello ad Elon Musk, lo ha sfidato dicendo "probabilmente non puoi fumarlo per colpa degli azionisti".

Lo youtuber si è infine gioco dei titoli delle news che parlano in modo esasperato della situazione negativa delle azioni Tesla: "quello che questo tipo notizie non dicono è che le azioni non sono scese solamente per colpa di Elon Musk, ma anche per le dimissioni del CAO di Tesla, Dave Morton, causato dal ritmo frenetico dell'azienda di automobili elettriche e dal livello di attenzione del pubblico verso l'azienda".

PewDiePie ha cercato di capire la situazione di Elon Musk: "non c'è da stupirsi se Elon si è sentito di fumare qualcosa. Potete immaginare la pressione alla quale è sottoposto? E tutti i recenti esami minuziosi dei media, mentre lui cerca di mantenere in vita l'azienda. [...] Ovviamente è sotto molto stress, credo che il fatto sia così sciocco da non essere neanche chissà cosa. Ma questa è solo la mia opinione che non dovrei dare [ndr: frase scherzosa ricorrente nel format Pew News]. Il modo in cui gli articoli stanno spiegando il calo delle azioni, basato solamente sulle azioni di Elon Musk, è davvero meschino ed è un altro esempio di come attaccano qualcuno che non gli piace, per ragioni che non capisco."

Infine lo youtuber ha raccontato di aver conosciuto molti CEO e di vederli come persone pazze, ovvero non il tipo di persona con cui prendere una birra in tranquillità; sono senz'anima e parlando con loro non sembra di avere a che fare con degli esseri umani: "il fatto che qualcuno come Elon Musk parli come un essere umano ad un podcast è decisamente fantastico. Invece di avere un punto di vista umano, nei titoli si legge che è confuso e pazzo".

L'intero episodio è visibile nel video in fondo alla news, e l'argomento viene affrontato al minuto 7:24.