PewDiePie attacca vari youtuber e cancella l'account Twitter

PewDiePie ha annunciato nell'ultimo video che nel 2020 si prenderà una pausa da YouTube per rilassarsi dopo dieci anni di lavoro ininterrotto. Lo youtuber svedese però si è anche duramente scagliato contro Twitter, nel filmato che proponiamo in apertura, ed ha aspramente criticato le politiche della piattaforma di microblogging.

Kjellberg ha attaccato il social network paragonandolo ad un "pozzo nero" in cui le persone si attaccano continuamente per ottenere dei "punti virtù".

"Il sito è diventato una fogna di opinioni: viene premiato chi dice cose che lo fanno sembrare intelligente e virtuoso, senza esserlo sul serio. Ci sono persone che si vantano continuamente delle loro virtù, ma nella realtà quotidiana non ne hanno una. Ci sono tanti YouTuber che potrei citare" è il duro attacco sferrato dal Re degli youtuber, che negli scorsi giorni aveva anche contestato duramente la nuova politica sulle molestie di YouTube.

Pochi minuti dopo la pubblicazione del video, PewDiePie ha sorpreso i fan cancellando il proprio profilo Twitter, salvo poi riattivarlo subito dopo per mantenere il nickname. Nella descrizione dell'account ha inserito la didascalia in cui si legge che "non uso Twitter, questo account serve solo per evitare che la gente crei account fake".

Il 2019 di PewDiePie è stato molto movimentato: l'ultima questione che ha fatto discutere è stato il ban in Cina a causa di alcuni meme del presidente Xi Jinping.